Hong Kong: il Parlamento resterà chiuso per 2 settimane

Il Parlamento di Hong Kong resterà chiuso per due settimane dopo l'irruzione ieri dei manifestanti anti-Cina. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio legislativo, Andrew Leung, precisando che non sarà possibile tenere incontri nelle prossime due settimane a causa dei danni inferti dagli attivisti. I sistemi di sicurezza, elettrico e anti-incendio sono stati danneggiati, ma nessuna guardia è stata ferita; mancano inoltre alcuni parte di computer, ha aggiunto Leung, sottolineando di non poter dire di più dal momento che l'indagine è ancora in corso. Ci vorrà "un tempo considerevole" per sistemare il palazzo.