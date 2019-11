I giochi erotici entrano nel modello di relazione di coppia

Gli israeliani furono, probabilmente, gli inventori del primo modello di vibratore, ma gli svedesi hanno sviluppato da tempo il prodotto innovandone forme e materiali.

Adesso, molto più che qualche anno fa, il tema è diventato oggetto di conversazioni tra uomini e donne, amici o coppie stabili.

I giochi erotici un aiuto nella relazione di coppia

E forse non a tutti è dato sapere ( e sicuramente non è necessario sentirsi in colpa per questo ) che esiste pure la giornata internazionale, il 4 novembre, che festeggia questi particolari oggetti di piacere.

Quindi se non avete acceso le candeline per il passato 4 novembre potete già pensare al prossimo.

Anche perché, come sostiene Lelo, la famosa marca svedese di oggetti erotici di alta gamma ‘ I giochi erotici possono diventare un complemento perfetto in una relazione. Danno piacere e un po’ di sana novità. Aiutano a conoscere meglio il nostro corpo e i gusti sessuali di ognuno.’

Ed allora perché no?

E se la curiosità cresce ecco i consigli e i suggerimenti del produttore svedese:

innanzitutto deve essere fatti di materiali di alta qualità e uno dei migliori è il silicone non poroso.

Le motivazioni di questa scelta sono precise secondo Lelo ‘ il silicone è molto resistente , rispettoso del corpo e soprattutto evita accumulazione di batteri. Non bisogna dimenticare infatti che, al primo posto, deve essere garantita la sicurezza per la salute’.

Quindi meglio tralasciare giochi di bassa qualità. di poco prezzo e soprattutto fatti di plastica.

Inoltre il disegno, e qui chi meglio degli svedesi, potevano lavorare sulla forma.

Molto spesso il design è così raffinato che viene qualche dubbio sul fatto che l’oggetto possa essere visto come un soprammobile e non come un componente erotico.

Il disegno poi, soprattutto quello semplice ed elegante, secondo gli ‘esperti’, ha il potere di attivare il desiderio e liberare quelli che comunemente vengono chiamati ‘freni inibitori’. Freni inibitori che in molti casi sono soltanto tendenze alla ‘routine’.

La tecnologia ha pure aiutato nel migliorare questi prodotti.

Il funzionamento basato su onde sonore con carica USB e batterie di migliore qualità ha permesso di garantire una stimolazione corporea del 75% superiore rispetto al passato.

Ed infine, e non sembra essere facile, occorre cercare tra le tante varietà quello che più ci interessa o incuriosisce.

In Europa sono da tempo state superate le barriere ‘del non farsi vedere’ ad entrare in un sex shop e le vetrine le trovi pure nelle vie centrali delle grandi città.

Da noi questo tipo di negozio è ancora un po’ nascosto e la gente sembra non essersi ancora liberata del tutto da retaggi del passato.

Quanti uomini hanno ancora ‘ vergogna’ nel chiedere in farmacia profilattici o prodotti contro la disfunzione erettile?

Ma è solo questione di tempo e anche da noi, come a Londra, Zurigo o New York la curiosità e la normalità ci faranno entrare in farmacia a chiedere aspirine, prodotti per il diabete, sciroppi per la tosse e pure pillole contro la D.E. o giochi di coppia.