I giovani imprenditori di Assolombarda premiano le imprese innovatrici

Solo due giorni fa Milano è stata premiata dalla classifica de ‘Il sole 24 Ore’ come la città con la migliore qualità di vita.

Prima su tutti per l’efficienza e per la sua riconosciuta imprenditorialità. E’ normale che l’espressione del motore industriale del Paese, l’Assolombarda, la più importante organizzazione di imprese del Paese, abbia lanciato un premio sull’innovazione imprenditoriale, G.G.I Awards 2018.

Gli Awards dei Giovani di Assolombarda. Alle imprese virtuose

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, con l’intento di premiare le aziende virtuose, sostenibili ed innovative.

I Giovani di Assolombarda sono 600, tutti imprenditori tra i 18 e i 40 anni.

Un gruppo che è volano di energia sui temi dell’imprenditorialità.

I giurati si sono espressi su tre categorie.

Per la sezione Piccole medie imprese al Femminile, il premio è andato ad Alessandra Guffanti (Tricodor srl) per l’eccezionale attenzione profusa nello sviluppo e nella crescita delle risorse umane, in gran parte costituito da giovani donne, all’interno della propria azienda.

Gli Awards dei Giovani di Assolombarda. Premiate due imprenditrici

Vincitrice del premio per lo Sviluppo Internazionale è stata Maria Anghileri (Eusider spa) per i profitti ottenuti nel percorso di internazionalizzazione sul mercato europeo e del Nord Africa in un settore, quello dell’acciaio, contraddistinto da complessità e concorrenza internazionale.

Infine, il riconoscimento per Ricerca ed Innovazione è andato ad Antonino Idà (Algaria srl) per i risultati raggiunti nello studio delle alghe e per il loro utilizzo nella depurazione delle acque.

‘ G.G.I Awards 2018 è stata un’occasione di rilievo per sottolineare il valore del merito, oltre al fatto di premiare il talento dei giovani imprenditori: linfa vitale del nostro sistema economico” – ha sostenuto Mattia Macellari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda.

“Mi auguro che l’iniziativa possa diventare fonte di ispirazione per coloro che quotidianamente operano per la crescita del nostro tessuto imprenditoriale” ha rilanciato Paul Renda,Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda.

Due premiati su tre sono giovani imprenditrici. E questo è un fatto.

“Per questa ragione ritengo che il premio all’imprenditoria femminile sia importante per il gruppo giovani di Assolombarda- ha ribadito Chiara Cormanni Vice-presidente Confindustria Lombardia- dove il numero di imprenditrici cresce ogni anno. Aziende di successo, che hanno raggiunto la massima espansione, ponendo al centro la persona, con percorsi di crescita in tutto il mondo”

In un contesto di mercato globale dove le imprese devono essere in grado di innovarsi per poter competere e crescere, il GGI di Assolombarda rappresenta un eccezionale laboratorio di idee, proposte, strategie e azioni. Il luogo ideale per sviluppare concrete opportunità di business e promuovere un rapporto sempre più stringente e virtuoso tra azienda e territorio. La rotta è tracciata. Il domani parte da qui.