IEG: salgono i visitatori internazionali di Vicenzaoro January

Vicenzaoro January, il Salone professionale, denominato The Jewellery Boutique Show, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) si chiude oggi con una formidabile crescita delle provenienze estere: un pieno riconoscimento della sua centralità nel settore orafo gioielliero mondiale.

Oltre il 60% le presenze di operatori stranieri. USA e Cina confermano la performance del 2018 e l’Europa Continentale afferma la sua importante presenza con significative crescite in particolare in alcuni Paesi: il trittico Germania Svizzera Austria segna un +12% delle presenze, così come il Regno Unito (+11,7%), la Francia (+10,5%) e la Spagna (+ 9,6%). Anche il Nord Europa cresce del +10,5%.

In forte ripresa gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita che nonostante le questioni aperte rispetto alle tassazioni dei primi, segnano un +24,2%. Russia e Ucraina, fondamentali non solo per la filiera dell’oro e del gioiello Made in Italy ma anche per la domanda a livello mondiale crescono del 10,4%. Eccezionali le presenze dal Kazakistan a +46%.

La provenienza dei visitatori dall’Italia ha confermato il dato positivo dello scorso anno.

Complessivamente Vicenzaoro January, il primo appuntamento annuale della IEG Jewellery Agenda, si chiude con oltre 35.000 presenze nei sei giorni di manifestazione e con grande soddisfazione di tutti gli attori.

Importante anche per questa edizione il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico - MISE e ICE Agenzia. Anche grazie a questa collaborazione, a Vicenzaoro January sono stati ospitati oltre 400 buyer selezionati dai principali mercati che si sono aggiunti agli oltre 2000 operatori gestiti direttamente da IEG.

L’edizione appena conclusa VOJ ha messo in vetrina 1500 brand, 42% dei quali provenienti da 35 Paesi e dalle più importanti aree di produzione italiane.

Piena soddisfazione per la contemporanea T.GOLD, il Salone Mondiale dedicato alle tecnologie per le diverse lavorazioni della gioielleria: giunto alla 41° edizione e sempre organizzato da IEG ha confermato la propria leadership incontrastata a livello internazionale e il suo ruolo rappresentativo di un’eccellenza tecnologica italiana. Vero e proprio HUB di innovazione, la manifestazione, dalla quale passa ogni nuova scelta di processo e di prodotto che la industry globale di settore intenda avviare, rappresenta anche un fondamentale momento di promozione e formazione sulle nuove tecnologie e sui loro utilizzi.

Vicenzaoro January ha richiamato tutto il settore che si incontra qui per fare business, connettersi, ispirarsi e per vivere l’esperienza di una città unica.

Cresce la qualità dei buyer in fiera, attratti dalla piattaforma di business di Vicenzaoro, fisica e digitale, con la sua capacità di matchmaking. Il nuovo progetto #primavicenzaoro, in collaborazione con Confindustria Federorafi, ha attratto nuovi buyer selezionati tra i più influenti al mondo per gli acquisti di gioielleria dell’alto di gamma.

La Design Room con la presenza di designer indipendenti, la sempre più affermata tendenza dei grandi brand a presentare in fiera le nuove collezioni, la Fashion Room, nuovo spazio-laboratorio dedicato alla gioielleria fashion e il seminario di TRENDVISION Jewellery + Forecasting, dedicato al profilo dei consumatori, fanno della sei giorni vicentina un Trend Show, una preziosa fonte di stimolo e ispirazione per aziende e operatori.

Sul palcoscenico di Vicenzaoro i protagonisti del mercato globale si sono confrontati sul tema fil rouge dell’edizione, la creatività sostenibile, non più una tendenza ma un indirizzo responsabile verso il quale tutto il settore sta virando a favore del pianeta. Un tema affrontato a Vicenzaoro in ogni aspetto, coinvolgendo l’intera filiera come solo in questo appuntamento accade, rappresentando un unicum nel mondo. Un tema esploso nella tavola rotonda VISIO.NEXT, che raccoglie esperti internazionali e key people.

Numerosi gli appuntamenti a supporto del business: l’imperdibile serie dei digital talks dedicata ai temi dell’innovazione digitale in collaborazione con Confcommercio Federpreziosi, quelli sulle pietre in collaborazione con l’Istituto Gemmologico Italiano, il seminario del CIBJO (Confederazione mondiale della gioielleria) incentrato sugli aspetti ambientali e sostenibili della gioielleria, la XXI edizione del meeting annuale dei gemmologi europei (FEEG, Federation for European Education in Gemmology), curata dall’Istituto Gemmologico Italiano e il Jewelry Technology Forum, importante evento tecnico-scientifico, giunto alla sua 15° edizione in collaborazione con Legor Group Spa.

Molto apprezzata dagli operatori internazionali l’accoglienza che la città di Vicenza ha saputo tributare alla manifestazione e ai suoi ospiti con VIOFF, Vicenza Oro Fuori Fiera, evento ideato dal Comune di Vicenza con Italian Exhibition Group e con il coinvolgimento delle categorie economiche, esempio di fattiva integrazione della manifestazione con il territorio. VIOFF Golden Wood, declinato in tre giorni di iniziative nelle vetrine, nei negozi e negli esercizi commerciali, è stato dedicato alla raccolta fondi per la ricostruzione di un bosco sull’Altopiano di Asiago, devastato dal maltempo.

Prossimi appuntamenti internazionali: OROAREZZO dal 6 al 9 aprile e Premier Show di Las Vegas 30 maggio - 3 giugno 2019 dove IEG accompagnerà la manifattura italiana.