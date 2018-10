Il fondo di Green Arrow Capital sgr entra nel capitale di Seven spa

Si conclude oggi l’operazione di investimento nel Gruppo Seven-Invicta da parte del terzo Fondo di Private Equity gestito da Green Arrow Capital SGR.

Obiettivo della partnership è il supporto finanziario all’espansione internazionale del Gruppo Seven-Invicta, con particolare focus sul mercato americano ed i Paesi asiatici, oltre al consolidamento del posizionamento di mercato dei prodotti a marchio Invicta sul segmento premium.

Il Gruppo ha trovato in Green Arrow Capital il partner ideale con cui condividere un ambizioso piano industriale che ambisce a superare i 100 milioni di Euro di fatturato nei prossimi 4-5 anni con una significativa presenza all’estero, soprattutto attraverso la diffusione del brand Invicta sia per zaini ed accessori che per l’abbigliamento.

A seguito dell’operazione, la maggioranza della società (il 55%) sarà detenuta dal Terzo Fondo di Private di Green Arrow Capital SGR - che ha chiuso la sua raccolta lo scorso agosto a € 230,6 milioni - mentre il 45% farà capo a tre dei soci storici della società, tutti reinvestitori: Aldo Di Stasio (che aumenta la sua partecipazione al 25%), Bruno Di Stasio (10%) e Roberto Di Stasio (10%). La governance del Gruppo rimane nelle mani di Bruno Di Stasio, Presidente e Amministratore Delegato di Seven SpA, con deleghe sull’area amministrativa e finanziaria e Aldo Di Stasio, Amministratore Delegato del Gruppo e Presidente di Invicta S.p.A., con le deleghe operative per la realizzazione del piano industriale a 5 anni.

“Siamo convinti che Green Arrow Capital SGR sia il partner giusto per la realizzazione dei nostri obiettivi di crescita e consolidamento su mercati ricchi di stimoli e di prospettive di business, dove i nostri prodotti sono apprezzati per l’alto contenuto di design e ricerca", dichiara Aldo Di Stasio, Amministratore Delegato del Gruppo.

Eugenio De Blasio, Founding Partner e Amministratore Delegato di Green Arrow Capital SGR commenta così “crediamo che anche questo investimento del terzo Fondo di Private Equity, come tutto quello che facciamo come Green Arrow Capital, sia creare squadra: diamo coraggio e sprono agli imprenditori di successo che vogliono condividere con noi le loro ambizioni per fare di più”.

Daniele Camponeschi, Founding Partner e CIO di Green Arrow Capital SGR, insieme a Francesca Chiara Gennaro, Senior Investment Manager del Fondo, aggiungono “oggi abbiamo fatto un passo in avanti a beneficio di tutta la squadra Green Arrow Capital: si tratta di una delle più belle operazioni degli ultimi anni, con un Gruppo molto solido, dai marchi di fortissimo valore e riconoscibilità, un percorso di crescita importante ed una grossa fiducia nelle persone che hanno creato questa azienda”.

Il Team di Green Arrow Capital SGR S.p.A. che ha lavorato sull’operazione è stato composto da Daniele Camponeschi, CIO della SGR, Nicola Pietralunga, Investment Director e Francesca Chiara Gennaro, Senior Investment Manager della SGR.

L’operazione è stata finanziata da Mediocredito Italiano e Deutsche Bank. Hanno assistito il team di Green Arrow Capital SGR gli avvocati Francesco Cartolano e Matteo Acerbi dello studio legale Accinni, Cartolano e Associati (per la due diligence legale ed i contratti), i professionisti Alberto Galliani e Giacomo Perrone di KPMG Italia (per la due diligence contabile e fiscale). Hanno assistito il Gruppo Seven Michele Marocchino e Giorgio Baglieri di Lazard, l’Avvocato Bruno Gattai e Federico Bal dello studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Massimo Broccio dello studio Cavalitto Broccio di Torino.

***

Il Gruppo Seven

Il Gruppo, fondato dalla famiglia Di Stasio nel 1973, ha chiuso l’esercizio 2017 con un fatturato di 80 milioni di Euro, di cui 10 milioni di Euro in licenza ed in crescita nell'ultimo triennio di oltre il 30%. Il Gruppo detiene un ricco portafoglio di marchi, tra cui SEVEN e INVICTA, quest’ultimo acquisito nel 2006 ed è leader in Italia nel mondo del “back-to-school” con una quota del 60%. Il Gruppo si è impegnato negli ultimi anni in attività di riposizionamento del marchio INVICTA anche attraverso collaborazioni internazionali con importanti brand della moda.

Green Arrow Capital SGR

Green Arrow Capital SGR è uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi, con asset in gestione pari a circa 1,3 miliardi di Euro ed un’esperienza di oltre 15 anni nel settore. Ad oggi hanno investito nei fondi del Gruppo oltre 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (Banche, Fondi sovrani, Fondi di fondi, Fondazioni bancarie, Casse di previdenza, Fondi pensioni e Assicurazioni) e il 30% di provenienza internazionale.

La SGR opera oggi in tre diverse strategie di investimento – Private Equity, Private Debt e Energy & Infrastructure, – con team dedicati e indipendenti, ed ha in programma di espandere la sua attività con un fondo dedicato al Credit Recovery e uno a progetti Infrastrutturali di medie dimensioni, per continuare ad investire nell’economia reale.

La SGR ha chiuso la raccolta del terzo fondo di Private Equity con un commitment totale di € 230,6 milioni, 4 partecipate (tra cui l’ultima Seven-Invicta) ed un investito che raggiunge quasi il 50% degli AUM in 3 anni dall’avvio dell’operatività. Una pipeline sempre ricca di società che caratterizzano l’eccellenza italiana ed una strategia chiara di crescita internazionale e consolidamento di mercato per le aziende investite.