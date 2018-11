Il Gruppo CDP con SIMEST rafforza in USA la napoletana Grastim JV

SIMEST, società che insieme a SACE costituisce il Gruppo CDP, rafforza la presenza sul mercato americano della Grastim JV, società di engineering napoletana specializzata in impianti di cogenerazione energetica.

SIMEST, società che insieme a SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, entrerà nel capitale di Grastim US, controllata locale del Gruppo, con un investimento di circa 1,8 milioni di euro.

Le risorse saranno finalizzate alla realizzazione di un impianto di cogenerazione da 4,4 MW per la produzione di energia elettrica, termica e aria compressa, che sarà venduta in esclusiva per sette anni a Unilever Manufacturing US.

Grastim nasce nel 2006 dalla joint venture tra Graded, fondata nel 1960 e specializzata in servizi energetici per complessi civili, e il gruppo Stim, attivo nella progettazione di linee automatizzate ad alta tecnologia in ambito industriale.

Grastim è una realtà globale che opera stabilmente in Italia, Portogallo, Regno Unito, Germania e Spagna. Nel 2017 ha realizzato un fatturato pari a 27 milioni di euro, impiegando 22 addetti.