Il sottosegretario Napoletano: "Governo e imprese, insieme per il futuro"

Andrea Napoletano, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico, è intervenuto al Convengno dei Giovani Industriali partito oggi a Rapallo, con un intervento basato sulla velocità dei cambiamenti in atto.

“ La nascita dell'Industria 4.0, se non ben governata, comporterà un ampliamento del digital divide”, ha detto Napoletano.

“ Le differenze sono sia tra grandi e piccole imprese, sia tra i vari Paesi. L'Italia soffre anche per via dei 25 miliardi di euro di investimenti in meno all'anno rispetto ai nostri principali competitor europei. Il livello di capitale investito in start-up è tra i più bassi in Europa, sebbene da noi non manchino cervelli e visione di prospettiva”.

“ Il piano Industria 4.0, partito solo sei mesi fa, ha l'obiettivo di approcciare questa sfida tecnologica e darle una forte accelerazioni. Le due linee chiave sono investimenti e competenze. I primi dati del 2017 sono incoraggianti, ma molto c'è ancora da fare”.

“ Sulle competenze serve un lavoro enorme, che parte da ragazzi naturalmente predisposti a passa da alternanza scuola/lavoro, ma anche da un potenziamento dei piani didattici. Non c'è però Industria 4.0 se mancano infrastrutture come la banda larga, sulla quale il Governo sta investendo molto".

"E' difficile immaginare oggi il futuro. Nessuno ha sfere di cristallo o ricette magiche, ma le sfide poste dalla rivoluzione digitale lasciano immaginare grandi vantaggi: qualità, competitività, disintermediazione... Queste sfide andranno perseguito in un contesto lavorativo radicalmente diverso ed è per questo che il ministero si sta impegnando nel parallelo piano Lavoro 4.0”.