Abitazioni più sostenibili: ecco il progetto europeo per i mutui verdi

Nonostante i tassi di interesse ai minimi storici, la crescita delle richieste di mutui in Italia negli ultimi mesi non sembra aver rispecchiato le aspettative. C’è però una novità che potrebbe cambiare lo scenario e invogliare le famiglie a chiedere più prestiti alle banche: i finanziamenti orientati alla sostenibilità. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, infatti, ben dieci istituti di credito nel nostro Paese sono pronti a erogare i cosiddetti mutui green.

Mutui verdi: che cosa sono

L’espressione indica i prestiti a condizioni molto favorevoli che si possono ottenere per l’acquisto di una casa con alte prestazioni energetiche o per una ristrutturazione che riduca di almeno il 30% i consumi di un edificio preesistente. Rientra nella seconda tipologia, per esempio, l’installazione di impianti solari, fotovoltaici e di riscaldamento di ultima generazione.

Italia all’avanguardia

L’European Mortgage Federation ha recentemente analizzato la situazione dei mutui verdi a livello continentale: su un totale di 47 banche coinvolte nel progetto pilota in Europa, l’Italia è in prima fila con 10 istituti, seguita dal Belgio con 8. Nonostante la difficoltà di stabilire uno standard europeo comune per quantificare i parametri energetici, sul mercato Ue sono disponibili già 30 prodotti.

Le alternative per gli italiani

Sul mercato italiano sono presenti tipi di finanziamento diversi a seconda degli istituti di credito: