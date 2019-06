Affitti brevi: il regolamento condominiale può vietarli?

C’è chi si lamenta per il viavai di estranei, chi non apprezza i rumori e, in alcuni casi, chi protesta per la mancata raccolta differenziata: sempre più italiani decidono di mettere a reddito la propria casa trasformandola in un bed & breakfast.

Ma cosa succede quando si incontra l’ostilità degli altri condòmini? Un recente articolo di Immobiliare.it fa il punto sulle normative e i regolamenti che riguardano la gestione di affitti brevi in condominio.

Manca una norma precisa

Sebbene i giudici abbiano già espresso il loro parere in materia, non esiste un preciso orientamento sull’affitto breve, tanto che alcune sentenze lo equiparano a una normale locazione, mentre altre lo considerano alla stregua di un’attività alberghiera. Per quanto riguarda invece la possibilità che il condominio vieti questo tipo di locazione, le opzioni sono due: il divieto può essere già previsto in origine nel contratto predisposto dal costruttore e poi allegato, o anche solo richiamato, nei singoli atti di compravendita; oppure può essere deliberato in assemblea, ma a condizione che il consenso sia unanime e che poi venga trascritto nei registri immobiliari.

Le clausole per impedirlo

Le clausole con cui vietare lo svolgimento di bed & breakfast e simili devono essere assolutamente chiare e inequivocabili, dal momento che vanno a limitare la possibilità che i condòmini sfruttino un bene di loro esclusiva proprietà. Inoltre, bisogna precisare che sulla materia le leggi regionali passano in secondo piano rispetto al regolamento contrattuale.

Il precedente giuridico

Con una sentenza del 2018 la Cassazione si è espressa a favore degli affitti brevi, affermando che la clausola condominiale che lo vieta è definibile come “servitù atipica” e, quindi, affinché abbia valore, deve essere trascritta con una nota distinta dall’atto di acquisto. Il caso è diverso invece se il nuovo acquirente firma il contratto di acquisto con già inclusa tale servitù.