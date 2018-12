Autoscambio energetico: via alle sperimentazioni in Italia

In diversi Paesi come Germania, Danimarca e alcuni stati dell’Europa del Nord, progetti di questo tipo sono già consolidati, ma alcuni segnali incoraggianti fanno ben sperare per il nostro Paese.

Secondo un recente articolo di Immobiliare.it, infatti, anche in Italia cominciano a farsi strada le comunità energetiche, associazioni tra produttori e consumatori finalizzate a soddisfare il fabbisogno di energia, che viene prodotta autonomamente attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.

L’insegnamento arriva dal passato

Il principio dell’autoscambio trae origine da una pratica diffusa in Italia già ai primi del Novecento. In quel periodo sorsero i primi esempi di comunità energetica, che sopravvivono ancora oggi: basti pensare ai Comuni del Primero e Vanoi (Trento) e a quelli della Carnia. Negli anni Sessanta, con la nazionalizzazione dell’energia elettrica, il meccanismo dello scambio di energia tra privati per abbattere le spese venne abolito. Grazie ai progressi in campo tecnologico, nella fase attuale stiamo vivendo una nuova tendenza alla sperimentazione.

Da Pinerolo un esempio per tutto il Paese

A fine luglio la Regione Piemonte ha approvato la prima legge che regola la materia: nella zona di Pinerolo si è avviato un progetto per la nascita di una comunità energetica in cui gli utenti, pubblici e privati, potranno scambiarsi energia in modo diretto. L’operatività è prevista per l’anno prossimo: nel frattempo, gli esperti del Politecnico di Torino stanno già mappando e studiando il territorio. Uno studio pilota compiuto su cinque comuni nei pressi del capoluogo ha dimostrato che, ancora prima di attuare iniziative coordinate, la capacità di autoproduzione di energia corrisponde già a oltre il 40% dei fabbisogni ad uso domestico. Per arrivare alla copertura totale il passo è breve: servono solo il potenziamento della capacità produttiva e l’efficientamento del consumo.