Barometro CRIF: prestiti in crescita nel primo semestre 2019

Aumentano i prestiti, diminuiscono i mutui. Questa la tendenza emersa dalle interrogazioni registrate nel primo semestre del 2019 sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF, riguardo le richieste di credito in Italia. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, le richieste di prestiti sono cresciute dell’8,1%, mentre quelle di mutui e surroghe sono calate del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Da quando il Barometro CRIF ha iniziato a rilevarne l’andamento, il volume di richieste di prestiti non è mai stato così alto. È un trend che investe tutti i comparti: dai prestiti finalizzati, che hanno visto un incremento del 9,8%, a quelli personali, cresciuti del 6%. Non solo viene richiesto un maggior numero di prestiti, ma anche somme più elevate: nel primo semestre del 2019 l’importo medio è stato di 9.890 euro, l’1,3% in più rispetto allo scorso anno e, in generale, il valore più alto negli ultimi dieci anni. Più nel dettaglio, il trend positivo ha riguardato in particolare i prestiti finalizzati, con una media di 7.186 euro nelle richieste; quelli personali hanno fatto registrare un leggero calo (-1,7%) e si sono stabilizzati su una cifra media di 12.988 euro.

Rimangono invece indietro i mutui e le surroghe, che hanno subito un rallentamento dopo un lungo periodo di crescita sostenuta: nel mese di giugno si è addirittura toccato un -11,6%. A diminuire sono sia le richieste per i nuovi mutui d’acquisto, sia quelle per le surroghe. Si conferma però il trend positivo per il valore dell’importo medio richiesto, che si attesta a 129.383 euro, con una crescita del 2,6% rispetto allo stesso semestre del 2018.

“Il primo semestre dell’anno si è chiuso con una fotografia a luci e ombre – ha commentato Simone Capecchi, Executive Director di CRIF - con il comparto dei prestiti che ha evidenziato un dato estremamente positivo sia per numero di richieste presentate dalle famiglie sia per importo medio, mentre la componente dei mutui ha fatto segnare una battuta d’arresto dovuta al ridimensionamento delle surroghe cui si accompagna una leggera flessione dei finanziamenti per l’acquisto della casa. Al contempo va sottolineato come il credito alle famiglie stia evidenziando una costante diminuzione della rischiosità, con il tasso di default a 90 giorni che nell’ultima rilevazione si è attestato all’1,7% per i prestiti e all’1,3% per i mutui, valori ai minimi storici. Questo aspetto, unitamente all’atteso miglioramento delle condizioni finanziarie delle famiglie, lascia ipotizzare che le condizioni di offerta rimarranno distese anche nei prossimi mesi favorendo un aumentare del ricorso al credito”.