Bolletta elettrica: i pannelli fotovoltaici in affitto fanno risparmiare

Risparmiare sulle spese legate all’energia per la casa? Da oggi in soccorso delle famiglie italiane arrivano i pannelli fotovoltaici in affitto, che vedono l’ingresso della sharing economy nell’ambito delle spese domestiche. Un recente articolo di Immobiliare.it ha approfondito questa nuova soluzione, giunta in Italia dopo le esperienze in altri Paesi europei.

Un servizio innovativo

La possibilità di noleggiare un impianto fotovoltaico è già prevista nel Nord Europa: si tratta di un’opzione che permette non solo di ridurre i consumi della propria abitazione, ma che si caratterizza anche per un approccio eco-friendly incentivando l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Come funziona?

L’affitto dei pannelli fotovoltaici si basa sulla formula dalle Energy Service Company (ESCo), società specializzate nella programmazione di interventi tesi al risparmio energetico attraverso opere di riqualificazione immobiliare.

Rispetto a tale proposta, la formula italiana messa a punto da Green Genius, azienda operante nel campo delle energie rinnovabili, presenta però alcune differenze sostanziali. L’offerta delle ESCo prevede infatti che i costi connessi ai lavori di installazione siano a carico del cliente, che li rimborserà attraverso il pagamento di un canone mensile variabile in base al risparmio ottenuto.

Chi beneficia del servizio in Italia, invece, non paga a Green Genius né un canone fisso mensile né spese di installazione o manutenzione: il cliente pagherà l’energia a un prezzo agevolato, con un risparmio medio in bolletta di circa il 20%.

La soluzione proposta in Italia si differenzia però anche per un altro aspetto: il cliente infatti non diverrà proprietario dell’impianto, come accade a chi usufruisce della formula delle ESCo; sarà invece un semplice utilizzatore e potrà scegliere in qualsiasi momento di recedere dal contratto d’affitto. In questo caso dovrà provvedere alle spese relative all’allaccio del contatore.