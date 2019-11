Bollette di luce e gas: quanto aumentano nel quarto trimestre?

Sono notizie non positive per le famiglie italiane quelle che arrivano sul fronte dei consumi in casa: già a partire dal mese di ottobre, infatti, si è registrato l’annunciato aumento dei costi di luce e gas. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, negli ultimi quattro mesi del 2019 queste due voci faranno lievitare le bollette rispettivamente del 2,6% e del 3,9%.

Mano al portafoglio

Consideriamo il caso di una famiglia tipo, i cui consumi medi per l’energia elettrica sono di 2.700 kWh all’anno con una potenza impegnata di 3 kW, mentre quelli per il gas sono di 1.400 metri cubi annui: la spesa da mettere in conto per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 sarà di 559 euro per l’elettricità e di 1.107 euro per la fornitura di gas.

Considerando l’intero 2019, la crescita complessiva dei costi per i clienti in tutela risulta quindi dell’1% rispetto al 2018 (+1,35% per l'elettricità, +1% per il gas).

Le cause dei rincari

Analizzando più nel dettaglio l’oscillazione dei prezzi, l’attuale andamento sembra essere in controtendenza: negli ultimi mesi, infatti, il costo del gas si era caratterizzato per una sostanziale riduzione. A cosa si devono dunque questi aumenti? Secondo gli esperti tale dinamica sarebbe collegata a due fattori principali: da un lato la riduzione della produzione di gas in Olanda, dall’altro l’entrata in vigore di alcune restrizioni che hanno determinato una maggiore difficoltà nell’accesso ai gasdotti in Europa.