Bonus casa 2018: tutte le novità

Anche nel 2018 chi desidera ristrutturare un immobile o cambiare l’arredamento di casa potrà beneficiare di alcune detrazioni. Sul blog di Immobiliare.it sono elencate e chiarite tutte le novità rispetto all’anno scorso in materia di bonus ed ecobonus, ricavate dalla guida redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Detrazione al 50% sui mobili

La detrazione Irpef del 50% sui mobili e i grandi elettrodomestici (di classe però non inferiore alla A+ e A per i forni) è stata prorogata fino al 31 dicembre. Ma ad alcune condizioni:

L’importo complessivo non superi i 10mila euro

Siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione

Gli interventi di ristrutturazione siano iniziati non prima dell’1 gennaio 2017 (o dell’1/1/2016 in caso di acquisti realizzati nel 2017)

Venga presentata tutta la documentazione necessaria, ossia ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione per i pagamenti con carta di credito o di debito, fatture con indicate la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

Ecobonus e bonus ristrutturazione 2018

L’ecobonus per la sostituzione di caldaie, finestre e schermature solari è stato ridotto dal 65% al 50%. Ma che cos’è e chi può avvalersi di questa detrazione? Si tratta dell’unica agevolazione a cui possono accedere le imprese e riguarda gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali.

Al contrario, il bonus ristrutturazione (che rimane al 50% anche nel 2018) riguarda solo i cittadini privati che vogliano ammodernare un edificio residenziale o decidano di sostituire i serramenti, le caldaie a biomassa o le caldaie a condensazione in classe A, ma non vale per i lavori di manutenzione ordinaria.

Quale scegliere?

Mentre il bonus ristrutturazione ha un limite di spesa complessivo di 96 mila euro, l’ecobonus ha solo tetti massimi per ogni intervento (per esempio 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione). Inoltre, dal 2018 chi si avvale dell’ecobonus potrà optare per la cessione del credito di imposta.