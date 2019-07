Bonus casa e mobili: tutte le novità previste per il 2019

Il Bonus casa e il Bonus mobili, confermati per il 2019 dalla Legge di Bilancio, sono in continua evoluzione. Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare per chiarire tutte le novità in materia di detrazioni fiscali sulla casa, che garantiscono un sostegno economico per chi effettua opere di ristrutturazione.

Bonus mobili: serve un intervento edilizio vero e proprio?

Per ricevere la detrazione sono sufficienti: la semplice installazione di un climatizzatore o di una stufa a pellet; l’acquisto o l’integrazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore; la sostituzione della caldaia. Possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso di interventi sull’immobile volti a prevenire illeciti: installazione di un impianto di allarme o di inferriate, acquisto di una porta blindata.

Box auto: detrazioni limitate

Se avete acquistato un box auto da un’impresa di ristrutturazioni non avete diritto alle agevolazioni, nemmeno nel caso in cui ci sia stato un cambio di destinazione d’uso. La normativa prevede infatti la detrazione solo nel caso in cui si acquisti un box di nuova costruzione.

Abolito l’obbligo di comunicazione all’Enea

La circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma che il contribuente non è obbligato a inviare all’Enea le informazioni sui lavori di risparmio energetico e sugli interventi effettuati. Questo perché manca una specifica norma che preveda delle sanzioni in caso di mancata comunicazione.

Bonus e successione

Il Bonus casa passa all’erede che ha la detenzione dell’immobile anche se il decesso è avvenuto nello stesso anno in cui si sono svolti i lavori. Per determinare a chi spetta la detrazione, infatti, bisogna risalire a chi sia il soggetto proprietario della casa al 31 dicembre di quell’anno.

Compromesso senza rogito

Chi stipula un compromesso, effettua i lavori, ma poi non compra l’immobile, cosa che può accadere soprattutto nel caso di affitto con possibilità di riscatto (rent to buy) ha comunque diritto alle agevolazioni.