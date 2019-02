Bonus mobili 2019: quali i requisiti per richiederlo?

Il Governo ha confermato per il 2019 il cosiddetto bonus mobili, inserito nell’ultima Legge di Bilancio.

Come riportato in un recente articolo di Immobiliare.it, questa agevolazione prevede una detrazione Irpef del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni). Per poter usufruire del bonus è previsto però un requisito fondamentale: le spese devono essere collegate a interventi di ristrutturazione edilizia avviati dopo il 1° gennaio 2018. Da ricordare anche il tetto massimo di spesa per accedere al bonus, pari a 10 mila euro per ogni unità immobiliare.

Per richiedere il bonus mobili è dunque necessario assicurarsi che l’opera di ristrutturazione sia iniziata, al massimo, nell’arco del 2018: tutti gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 non potranno infatti essere oggetto di agevolazione. Il limite temporale di un anno fu introdotto per la prima volta con la Legge di Bilancio del 2017, mentre in precedenza era previsto un lasso di tempo più lungo: per i beni acquistati tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, ad esempio, la condizione per fruire dell’agevolazione era quella di aver sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

Confermato per il 2019 anche l’obbligo di trasmissione per via telematica all’Enea dei dati energetici relativi ai nuovi elettrodomestici entro 90 giorni dall’acquisto. Per quanto riguarda, ad esempio, forni, frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, è necessario specificare la potenza elettrica assorbita (kW) e la classe energetica, oltre ai dati relativi all’immobile.