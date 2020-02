Casa di proprietà: per gli italiani resta una priorità

Più del 75% delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà: una tendenza, questa, che dimostra come possedere la propria abitazione sia una priorità nel nostro Paese. La conferma arriva da un recente articolo di Immobiliare.it, che ha preso in considerazione i dati emersi dall’analisi “Gli immobili in Italia” dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia.

Il patrimonio immobiliare nazionale

Secondo lo studio, il valore complessivo delle unità immobiliari possedute da persone fisiche nel 2016, anno di riferimento della ricerca, si posiziona sui 5.526 miliardi di euro. Una cifra che include le pertinenze e che raggiunge i 6.000 miliardi di euro se si considera il valore totale del patrimonio abitativo nazionale.

Entrando più nel dettaglio, il 34,2% degli immobili (19,5 milioni di unità) corrisponde ad abitazioni principali; a questo si aggiunge un 23,3% (13,3 milioni di unità) relativo a soffitte, cantine, box o posti auto. Dal punto di vista geografico, è al Centro Italia che si concentra il maggior numero di immobili adibiti ad abitazioni principali, pari al 58,5%; una percentuale che si mantiene alta anche al Nord (56,8%), mentre risulta leggermente inferiore al Sud (53,5%).

Quanto valgono gli immobili in Italia?

Nel 2016 il valore medio di un immobile nel nostro Paese si posizionava sui 162 mila euro: tale cifra, che corrisponde a 1.385 euro al metro quadro, registra tuttavia variazioni consistenti a seconda delle diverse zone della Penisola.

Ma cosa è successo in Italia sul fronte dei prezzi degli immobili tra il 2015 e il 2016? Dall’analisi emerge una dinamica di contrazione quasi ovunque: l’unica regione in controtendenza è il Trentino-Alto Adige, che nel periodo considerato si contraddistingue per un lieve incremento del costo del mattone (+0,8%).