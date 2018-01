Certificato di staticità: quanto ne sanno gli italiani?

Solamente un italiano su tre al momento di comprare casa si informa sul grado di staticità dell’immobile che andrà ad acquistare. Ecco cosa ha rivelato una recente indagine condotta da Immobiliare.it su un nutrito campione di circa 6.000 utenti alla ricerca di un’abitazione.

Se è vero che gli addetti ai lavori cercano di sensibilizzare sempre di più i cittadini rispetto all’importanza di determinate certificazioni come, giusto per citarne alcune, quella relativa alla tenuta antisismica oppure alla classe energetica di appartenenza, è altrettanto vero che più del 70% di coloro che stanno cercando una casa da acquistare non conosce ancora il certificato di staticità. A livello generale gli italiani si dicono preoccupati, almeno nel 60% dei casi, per le questioni relative alla staticità degli edifici anche se l’84% non si è mai informato sullo stato dell’immobile in cui vive.

Come il grado di staticità di un edificio dovrebbe influire sul costo?

Secondo questo rapporto realizzato da Immobiliare.it oltre la metà degli intervistati (52,9%) si attenderebbe una riduzione del costo di vendita di circa il 20% del valore di partenza per tutti quegli immobili che fanno parte di strutture danneggiate. Una percentuale che si trova quasi dimezzata (34,9%) se si parla di contratti di locazione, dove gli inquilini si dichiarano meno ottimisti rispetto alla possibile riduzione dell’entità dell’affitto.

Preoccupati sì, ma non troppo

Un italiano su due si prenderebbe in carico i lavori per mettere in sicurezza la casa in cui vive anche se, nel 40% dei casi, gli utenti hanno dichiarato che valuterebbero questo tipo di spesa a seconda dell’entità della cifra richiesta. A livello generale è il 34,4% degli intervistati a sostenere che non baderebbe a spese pur di vivere serenamente nel proprio stabile.