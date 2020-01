Colori delle pareti: i trend 2020 per la casa

Con l’arrivo del nuovo anno non si può fare a meno di guardare agli ultimi trend di arredo e design per la casa, anche in materia di colori. Un recente articolo di Immobiliare.it ci aiuta a scoprire quali sono le tonalità più ricercate e attuali per dare nuova vita alle pareti e rinnovare il look della propria abitazione.

Le novità del 2020

A stilare una classifica dei migliori colori e accostamenti ci ha pensato la guida dell’Istituto Pantone, PANTONEVIEW home + interiors 2020, che ha messo in luce le tinte più di tendenza per questo nuovo anno.

Gli esperti hanno selezionato 8 palette, tutte caratterizzate da un’interessante dicotomia tra il nostalgico e l’inedito. Una serie di colori che, combinandosi, danno vita a un originale punto di incontro tra stile tradizionale e futuristico.

Le palette di Pantone

Lavanda, senape piccante, rosa mattone, azzurro, verde blu, giallo sabbia chiaro, viola orchidea, verde chiaro: ecco i colori consigliati dal celebre istituto per creare palette evocative e dare un tocco innovativo alle pareti di casa.

In linea generale i toni più accesi o quelli più scuri sono adatti per muretti o nicchie, ma anche per dare un tocco di originalità all’ambiente dipingendo una sola parete e lasciando le altre bianche.

Le tonalità più tenui, invece, si adattano bene a permeare intere stanze oppure creare composizioni d’avanguardia. Via libera dunque ad accostamenti sempre nuovi, capaci di dar vita a mood originali e di rinnovare l’intero look di tutti gli spazi domestici.