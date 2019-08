Comprare casa: metà degli italiani sceglie l’agenzia

Quando si tratta di acquistare un immobile, i nostri connazionali preferiscono il supporto dell’agenzia immobiliare. Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, negli ultimi tre anni la metà degli italiani che hanno comprato casa si è rivolta a un agente immobiliare. Lo confermano i risultati dell’indagine “Il ruolo dell'agente immobiliare”, realizzata da Nomisma per conto di Fimaa-Confcommercio.

Scendendo nei dettagli, il 48% si rivolge a un professionista sin dalle fasi iniziali, mentre il 47% inizia la propria ricerca in autonomia. I canali principali attraverso cui reperire informazioni sono siti comparatori o app, consultati dal 23%, ma anche passaparola (13%) e imprese costruttrici (8%).

Ma dopo i primi ostacoli incontrati e più di una ricerca andata a vuoto, si torna all’agenzia: il 52% di chi ha firmato un contratto d’acquisto lo ha fatto con il supporto di un intermediario. E lo stesso discorso vale per chi è interessato a vendere: il 64% dei proprietari si affida a un agente per selezionare gli acquirenti, mentre il restante 36% tenta, in un primo momento, di gestire la vendita per conto proprio.

L’agente immobiliare è dunque una professione che non conosce crisi: le ragioni di tanta fiducia sono da ricercarsi soprattutto nella capacità di selezionare in modo mirato l’offerta, in base alle necessità e al budget di chi acquista. Sette clienti su dieci, infatti, si dichiarano soddisfatti del servizio. Il merito è anche del costante aggiornamento professionale, grazie ai corsi organizzati dalle federazioni di categoria o dagli enti accreditati.