Condividere casa: l’identikit del coinquilino ideale

Quali sono i requisiti che il coinquilino ideale deve possedere? A rispondere a questo curioso quesito ci ha pensato un’indagine condotta da Immobiliare.it, che ha chiesto a circa 2.000 utenti di stilare l’identikit del coinquilino ideale.

Cercare casa è già di per sé un compito che in alcuni casi può rivelarsi particolarmente arduo; una difficoltà che si moltiplica nei casi in cui si sia alla ricerca anche di qualcuno con cui condividerla. Quali sono dunque i criteri indispensabili che gli italiani prendono in considerazione in questi frangenti?

Pulizia e ordine in cima alla classifica

Stando ai pareri degli intervistati il coinquilino dei sogni dovrebbe tenere molto alla pulizia (per il 46% delle donne) e all’ordine (per il 35% degli uomini). Non bisogna quindi rimanere sorpresi se analizzando i principali motivi di litigio tra le pareti domestiche ci sia in quasi un caso su tre la scarsa pulizia e il poco ordine degli spazi comuni, seguiti a ruota dall’invadenza (21%).

Tra i profili del coinquilino da incubo il secondo posto se lo guadagnano i tirchi (22%), categoria preceduta solamente dal festaiolo che per più di un intervistato su quattro sarebbe da evitare a tutti i costi.

Dove si trova il coinquilino?

Il 70% degli italiani ricerca la persona con cui condividere casa attraverso il web, ma è importante mettere in luce come per più di un italiano su due (53%) sia ancora il passaparola a rimanere imbattuto nel processo di selezione del proprio coinquilino. Via dunque a siti specializzati, social media e bacheche universitarie.