Contratto d’affitto: come regolarsi quando la scadenza si avvicina

Vivi in una casa in affitto e il tuo contratto si avvia alla scadenza? Cosa avviene al termine della locazione e quali sono i passi che il proprietario e gli inquilini devono seguire? Un recente articolo sul blog di Immobiliare.it scioglie alcuni dei dubbi più comuni su questo tema e spiega come comportarsi quando il contratto di locazione si avvicina alla scadenza.

Dipende dal tipo di contratto

La normativa italiana in materia di locazione prevede diverse tipologie di contratto di affitto: tra le più comuni ci sono la formula 4+4 e quella 3+2. Ma cosa succede all’arrivo della seconda scadenza?

Nel caso in cui la locazione preveda un modello 4+4, le strade da intraprendere alla fine di tale periodo possono essere tre: la creazione di un nuovo accordo, la chiusura del contratto oppure la conferma del contratto già in essere.

Almeno sei mesi prima della scadenza, entrambe le parti potranno comunicare tramite raccomandata la volontà di rinnovo del contratto a diverse condizioni oppure la sua cessazione. Qualora non fosse inviata alcuna comunicazione il contratto sarà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni del precedente. Stesso procedimento da seguire per i contratti 3+2, le cosiddette locazioni a canone concordato, ma con tempistiche diverse.

La chiusura del contratto

Se il proprietario volesse aumentare il canone di affitto, terminare il contratto o modificarne la tipologia sarà tenuto a inviarne comunicazione all’affittuario almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di mancata risposta dell’inquilino nei successivi 60 giorni, il contratto si riterrà scaduto. Per gli affittuari è importante conoscere anche la procedura di sfratto per finita locazione: secondo l’articolo 657 del codice di procedura civile, il proprietario a fine contratto può decidere di procedere con lo sfratto arrivando a citare in giudizio l’inquilino nel caso in cui, quest’ultimo, non liberasse l’immobile nei tempi previsti. A patto che sia sopraggiunta la comunicazione di fine contratto entro i sei mesi di tolleranza.