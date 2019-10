Coworking: perché investire negli uffici flessibili conviene

Un modello vantaggioso, che funziona bene e sul quale conviene investire: parliamo degli uffici condivisi, settore in forte ascesa non solo in Italia. Come rilevato da un articolo di Immobiliare.it, il coworking sta diventando un business sempre più redditizio, tanto per i lavoratori quanto per società e privati interessati a investimenti immobiliari nel comparto non residenziale.

Lo scenario italiano

I numeri parlano chiaro: stando ai dati di una ricerca condotta da Copernico (la rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi di Smart Working) nel 2018 ben il 42% degli spazi immobiliari censiti era profittevole, con un aumento del 2% rispetto a dodici mesi prima. Stiamo parlando di circa 11 milioni di metri quadrati, cifra che secondo gli esperti crescerà nei prossimi mesi. Le città italiane più interessate a questo modello sono, almeno per il momento, Milano e Roma ma le aspettative future non escludono buone performance anche in altre zone.

A chi conviene

Quella di puntare sul coworking può rivelarsi una decisione vantaggiosa per due tipi di soggetti: da un lato i professionisti, che scegliendo di lavorare in tali ambienti riescono a risparmiare su affitto e spese; dall’altro le società che desiderano investire, le quali possono trarre profitto convertendo i propri immobili commerciali in uffici flessibili.