Dimore storiche: valorizzarle trasformandole in musei e hotel

Un’idea innovativa di business per dare nuova vita ai prestigiosi e antichi immobili di cui l’Italia è piena: convertire dimore storiche in gallerie d’arte, musei o strutture alberghiere. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, si tratta di un modo per valorizzare edifici che spesso versano in cattive condizioni per via delle ingenti spese di manutenzione, ma anche per aprirne le porte a un pubblico sempre più vasto.

Un esempio è la dimora che, per alcune notti, fu il nido d’amore del poeta Gabriele D’Annunzio: si tratta di villa Godilonda a Castiglioncello, in provincia di Livorno, acquistata per 6 milioni di euro da un imprenditore dell’Est Europa con l’intenzione di trasformarla in hotel di lusso con tanto di spiaggia privata e parco a macchia mediterranea. In Veneto è stata invece restaurata villa Widmann-Borletti, diventata un agriturismo e un museo a cielo aperto grazie alle oltre quaranta statue realizzate nel XVIII secolo dallo scultore Antonio Bonazza.

Sempre in Veneto si trova anche il Castello di Thiene, in provincia di Vicenza, valorizzato grazie a laboratori e concerti organizzati in collaborazione con la Società del Quartetto. A Milano è stato avviato FuturDome, il primo progetto di housing museale dedicato all’arte contemporanea: lo scopo è quello di recuperare il palazzo in via Paisiello in cui, negli anni ’40, si ritrovavano gli ultimi futuristi. Al suo interno sono stati ricavati appartamenti che ospiteranno le opere realizzate in loco dagli artisti. Un progetto simile interesserà anche il Palazzo Monti nel centro di Brescia.