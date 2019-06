È possibile comprare una casa in asta con un mutuo?

Negli ultimi anni sempre più italiani scelgono il meccanismo dell’asta quando decidono di acquistare un immobile. Cosa succede, però, se gli acquirenti non dispongono dell’intero budget necessario? Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, richiedere un mutuo per comprare casa all’asta è possibile: ecco quali sono i requisiti e la documentazione da presentare per chi intende percorrere questa strada.

Pro e contro

Alternativa alle più tradizionali forme di compravendita, nel corso degli ultimi anni l’opzione dell’acquisto all’asta ha accresciuto la sua importanza all’interno del mercato immobiliare italiano. Uno dei vantaggi principali riguarda il prezzo: comprando casa all’asta si può arrivare a risparmiare fino al 20% rispetto al prezzo medio di mercato. Trattandosi di una procedura che avviene in un contesto di causa legale, c’è però da considerare un possibile svantaggio: dover attendere il decreto di rilascio per entrare effettivamente in possesso dell’immobile.

In ogni caso, se si intende acquistare un immobile all’asta facendo ricorso ad un mutuo casa è importante sapere che la procedura da seguire non si discosta molto da quella classica. Oltre alle informazioni relative a reddito e garanzie, sarà però necessario presentare la documentazione del bando d’asta al quale si intende partecipare e i dettagli dell’immobile che si desidera acquistare.