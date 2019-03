Edilizia: il futuro degli uffici passa per la sostenibilità

Alla luce delle recenti crisi ambientali e del loro impatto sui territori, il settore edilizio è entrato negli ultimi anni in una fase di trasformazione dal sapore green. Come riportato in un recente articolo su Immobiliare.it, infatti, i concetti di sostenibilità e innovazione energetica stanno accrescendo la propria importanza nell’edilizia commerciale.

Uffici più sostenibili: come?

Se nel comparto delle costruzioni residenziali l’utilizzo di sistemi e dispositivi in grado di rendere gli ambienti più sostenibili è ormai una tendenza diffusa, di recente una maggiore attenzione ha riguardato anche il settore uffici. Innovazione energetica e filosofia eco-friendly sono le parole chiave per dare un nuovo volto agli ambienti di lavoro, aumentando il livello di comfort dei dipendenti senza rinunciare al gusto per il design.

Il punto di partenza per trasformare l’ufficio in un luogo ecosostenibile è l’utilizzo di materiali naturali riciclati per i rivestimenti interni, in modo da generare un impatto ambientale ridotto.

Tra le altre soluzioni innovative vi sono: l’impego di lampade a led per limitare gli sprechi energetici; la presenza di regolatori di flusso ai rubinetti per diminuire i consumi di acqua; l’installazione di smart windows che consentano di regolare il flusso di luce e la sua intensità sulla base del clima esterno. Negli spazi di lavoro sono molto importanti anche gli spazi verdi: oltre a purificare l’aria e favorire un abbassamento della temperatura, la presenza di piante e fiori può ravvivare gli ambienti e contribuire a migliorare l’umore dei dipendenti riducendo lo stress.