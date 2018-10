Gli edifici con certificazione ambientale valgono di più

La sostenibilità ha sempre più un valore economico, oltre che etico. Un recente articolo di Immobiliare.it, infatti, spiega che migliorare le prestazioni energetiche di un immobile permette di accrescerne il valore dal punto di vista economico e commerciale.

Come dimostra un’indagine presentata nei giorni scorsi a Milano, infatti, gli edifici con certificazione Leed hanno in media un valore tra il 7 e l’11% in più rispetto a quelli privi di standard ambientale e si collocano più facilmente sul mercato. In sostanza, si vendono prima.

La ricerca è stata condotta sul mercato milanese e ha coinvolto un campione di 55 interventi terziari di circa 500 mila metri quadrati nelle aree del centro cittadino e di Garibaldi-Repubblica. Ma cosa si intende esattamente per Leed? L’acronimo, che sta per Leadership in Energy and Environmental Design, identifica uno standard di costruzione basato su alcuni principi fondamentali come il contenimento dell’energia impiegata anche attraverso l’uso di materiali riciclati e riciclabili, il controllo delle fonti inquinanti (sia in fase di costruzione che di utilizzo dell’immobile stesso) e dell’impegno di mantenere un ambiente confortevole per chi vi dovrà risiedere.

Tornando all’indagine, i due effetti rilevati - aumento dei prezzi e maggior rapidità di collocazione sul mercato - determinano un aumento del rendimento dell’investimento per chi decide di puntare su edifici sostenibili. E così la sostenibilità non è più soltanto una scelta etica, ma una vera e propria opportunità per migliori prestazioni economiche e finanziarie.