Housing sociale: progetti di qualità a basso costo

Dalla Danimarca arriva una notizia che fa ben sperare per il futuro del mercato residenziale e per quello delle aree periferiche delle città.

Come riporta un recente articolo di Immobiliare.it, a Copenaghen è stato inaugurato di recente un innovativo complesso residenziale destinato all’housing sociale. Si tratta di oltre sessanta appartamenti che saranno messi a disposizione di cittadini a basso reddito situati nella zona di Dortheavej, quartiere della città occupato da officine e industrie abbandonate. Bastano 1.300 euro al mq per assicurarsi un’abitazione ultramoderna e funzionale, progettata da alcune star dell’architettura internazionale.

Alta qualità, budget contenuto

La filosofia dell’housing sociale, che prevede la realizzazione di alloggi efficienti dal punto di vista energetico da destinare alle fasce a basso reddito della popolazione, si sta diffondendo anche in Italia. Quello che, tuttavia, rende unico il progetto danese è che esso porta la firma di BIG, un importante studio di architettura, a garanzia dell’alta qualità degli appartamenti appena costruiti. I designer hanno creato 66 nuove case di ampiezza compresa tra i 60 e i 155 mq utilizzando materiali e tecnologie molto semplici, come legno e calcestruzzo, in modo da limitare i costi. Si tratta di soluzioni modulari, con singoli prefabbricati impilati l’uno sull’altro. I soffitti sono alti 3,5 metri e le ampie vetrate rendono luminosi gli interni, che si caratterizzano per i colori chiari. Tutte le abitazioni sono provviste di zone soggiorno e cucina particolarmente grandi, di un affaccio sul cortile e di una piccola terrazza di proprietà. Grande importanza è stata data anche alla relazione fra spazi pubblici e privati, con la realizzazione di una corte centrale permeabile e il mantenimento di passaggi pedonali aperti.

Copenaghen modello di sostenibilità

Nonostante Copenaghen sia una delle città più care d’Europa, la cifra richiesta al metro quadro per questi nuovi immobili è di 1.300 euro. Negli ultimi anni in Danimarca il costo del mattone è aumentato vertiginosamente (+ 70% dal 2012) anche grazie alle politiche ambientali che hanno migliorato la qualità della vita urbana. Il risultato è che, in media, per acquistare un appartamento nella capitale danese sono necessari almeno 5 mila euro al mq.