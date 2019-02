Il mercato degli immobili commerciali in calo del 22% nel 2018

Quello appena concluso è stato un anno complicato per il comparto del real estate non residenziale. Come riportato da un recente articolo di Immobiliare.it, nel 2018 il volume di affari per gli immobili commerciali in Italia si è ridotto del 22% rispetto al 2017, quando gli investimenti avevano toccato la quota record di 11 miliardi di euro. L’accelerazione delle operazioni immobiliari negli ultimi mesi dello scorso anno ha evitato scenari più catastrofici.

A rivelarlo sono gli ultimi dati diffusi da Cbre, secondo cui nel 2018 gli investimenti nel settore immobiliare non residenziale in Italia si sono attestati sugli 8,8 miliardi di euro. Una flessione netta rispetto al 2017, ma resa meno amara da un quarto trimestre dinamico: con volumi a quota 3,5 miliardi, si è confermato uno dei migliori quarti trimestri degli ultimi cinque anni e addirittura il terzo migliore di sempre.

Il segmento retail rappresenta una delle asset class più performanti: 2,2 miliardi di euro, -6% rispetto al 2017. Un calo tutto sommato contenuto, dovuto alla contrazione dei consumi e alla crescita dell’e-commerce che impone cautela a chi investe.

Nel segmento uffici i volumi sono scesi del 17% in un anno: Milano rimane il mercato preferito dagli investitori, come confermano i 2,1 miliardi di investimenti. Per quanto riguarda le previsioni per il 2019, molti esperti ritengono promettente l’asset class degli hotel, segmento che ha toccato quota 1,3 miliardi di euro nell’anno appena concluso. L’Italia si è confermata in grado di attrarre l’interesse degli investitori esteri, anche se il periodo di incertezza politica e il contemporaneo aumento dello spread hanno ritardato o non agevolato alcune operazioni.