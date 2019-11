Il segreto della felicità? Passa anche per l’arredamento di casa

Il modo in cui disponiamo i punti luce, la scelta dei tessuti e dei colori delle pareti, persino la forma dei mobili svolgono un ruolo fondamentale per il nostro benessere. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, infatti, alcuni esperti hanno scoperto un legame fra l’arredo della casa e il nostro umore. Ecco qualche consiglio per rendere lo spazio domestico un luogo accogliente, confortevole e positivo.

Un rifugio pieno di luce

Perché la nostra casa si trasformi in un vero e proprio rifugio, il primo aspetto da considerare è la luce. Secondo la designer di interni Amy Brandhorst e la psicologa Eleftheria Karipidi, però, non basta scegliere un immobile dotato di ampie finestre. Bisogna anche trovare qualche espediente per potenziare l’effetto dei raggi del sole: per esempio puntare su superfici che ne riflettano la luminosità, come specchi, tavolini in metallo e vasi di vetro. La sensazione di benessere e serenità verrà moltiplicata come per magia. E quando cala la notte, via libera a candele e luci soffuse che creano un ambiente intimo e raccolto.

Materiali naturali

Un insegnamento che viene dai Paesi del Nord Europa è quello di privilegiare i materiali naturali all’interno delle case, perché sono più rispettosi dell’ambiente e migliorano il nostro umore. Quindi considerate legno, marmo e pietra per le pareti e i pavimenti, lana e cotone per i complementi d’arredo.

Il colore della felicità

Se avete in programma di ritinteggiare la camera da letto, valutate l’idea di colorare di blu almeno una parete: favorisce il riposo notturno, perché calmante e in grado di infondere serenità. Non solo: secondo gli esperti questo colore avrebbe persino effetti diretti sul nostro corpo, abbassandone la pressione sanguigna. Quindi un tocco di blu sulla fodera o sui cuscini del divano contribuirà a migliorare il nostro benessere psicofisico.

A tutto tondo

L’aspetto e la forma degli elementi d’arredo possono influire sulle emozioni. Le linee tondeggianti trasmettono calma ed equilibrio, perciò decorare il salotto con lampade sferiche, tavolini rotondi e specchi circolari farà bene sia a chi ci abita sia agli ospiti, che si sentiranno immediatamente a loro agio.

Non solo gli occhi vogliono la loro parte

Per aumentare la sensazione di benessere e relax tra le pareti domestiche è utile puntare su tutti e cinque i sensi. Per esempio diffondendo nella stanza un aroma che amiamo particolarmente o un incenso dalle proprietà benefiche, ma anche lasciando sulla poltrona una morbida coperta in cui avvolgerci nelle serate invernali o, ancora, acquistando un tappeto su cui sia piacevole sdraiarsi.