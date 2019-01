Immobili commerciali: mercato in crescita nel 2018

Performance interessanti per il mercato immobiliare commerciale in Italia nell’ultimo anno. Come riporta un recente articolo di Immobiliare.it, infatti, nel 2018 il comparto degli immobili commerciali ha registrato un totale di 50 mila transazioni: si tratta di un giro di affari pari a 15,7 miliardi di euro che corrisponde a circa il 15% dell’intero mercato immobiliare nazionale.

Aumentano le transazioni, non i prezzi

Un andamento decisamente positivo, dunque, al quale non è però corrisposto un rialzo dei prezzi: al contrario, le quotazioni al metro quadro hanno registrato un calo tra il 15% e il 20% in tutta la Penisola per ogni tipologia di immobile.

Basti pensare che, alla stessa cifra con la quale nel 2018 era possibile acquistare un locale di 98 metri quadri, nel 2013 ci si doveva accontentare di 75 mq. All’interno di questo scenario vi sono però alcune differenze, che aiutano a interpretare in maniera più precisa il mercato degli immobili commerciali su tutto il territorio nazionale: negozi e laboratori sono le categorie di maggiore appeal agli occhi degli investitori, mentre uffici e capannoni risultano meno interessanti. Lo dimostra chiaramente l’analisi che ha preso in considerazione 100 transazioni avvenute negli ultimi 10 semestri: più di 50 hanno riguardato le prime due categorie, contro le 26 degli uffici e le 24 dei capannoni.