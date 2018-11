Immobili commerciali: nel 2019 in arrivo la cedolare secca

Estensione della cedolare secca alle attività commerciali a partire dal 2019: ecco una delle principali novità inserite nella nuova Legge di Bilancio con cui, presto, i negozianti in locazione potranno trovarsi a fare i conti. Ma cosa comporta, nei fatti, tale introduzione? Un recente articolo sul blog di Immobiliare.it ha delineato i principali cambiamenti su questo fronte e illustrato i vincoli da rispettare per poter sfruttare questa opportunità: vediamoli insieme.

Cedolare secca: quando può essere applicata?

Affinché il regime di agevolazione della cedolare secca possa estere esteso anche agli immobili commerciali è indispensabile che il contratto di affitto risponda ad alcuni requisiti essenziali. In primo luogo, l’unità immobiliare dovrà necessariamente essere classificata nella categoria catastale C/1 e avere una superficie massima di 600 mq, con esclusione delle eventuali pertinenze. Altro requisito imprescindibile riguarda il contratto, che dovrà essere stipulato nel 2019: la cedolare secca sarà in quel caso applicabile, a patto che al 15 ottobre del 2018 non risulti alcun contratto di locazione scaduto tra gli stessi soggetti per il medesimo immobile.

Tra i sostenitori della possibilità per i negozianti di usufruire delle agevolazioni concesse dalla cedolare secca spicca Confedilizia, che da anni porta avanti una battaglia per allineare la normativa applicata al residenziale anche al commerciale. Secondo l’organizzazione, a trarre vantaggio da questa estensione non sarebbero soltanto i proprietari di immobili locati a fini commerciali, ma anche i locatari e lo Stato.