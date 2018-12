Immobiliare italiano: dall’estero +5% di investimenti

Investimenti esteri in aumento per il mercato immobiliare italiano: come evidenziato da un recente articolo pubblicato su Immobiliare.it, alla fine del 2018 la percentuale dei capitali stranieri destinati al mattone della Penisola potrebbe arrivare al 75%, con un aumento del 5% rispetto a un anno fa.

L’interesse per il mattone italiano

Stando ai dati riportati nel corso del convegno “Quo vadis Italia?”, organizzato a Milano da DLA Piper, nonostante la fase di incertezza politica ed economica attraversata dal nostro Paese gli investitori stranieri non sembrano perdere il proprio interesse per gli immobili italiani. Se nel 2017 la percentuale di investimenti aveva raggiunto il 70%, le aspettative per il 2018 parlano di un consistente incremento, che secondo gli esperti potrebbe proseguire anche negli anni a venire.

Si cercano immobili di qualità

Ad attirare maggiormente è il segmento del retail, che ha visto una crescita del 31% raggiungendo quota 1,5 miliardi di euro. Il comparto uffici, in crescita del 6% a livello europeo, in Italia è andato invece incontro a una flessione del 30% raccogliendo complessivamente 1,3 miliardi. In Europa il real estate nel primo semestre di quest’anno ha totalizzato investimenti per 105 miliardi di euro: oltre al settore uffici (52,7 miliardi), ha avuto un andamento positivo anche il retail (24,2 miliardi di euro, +10% su base annua). In calo il comparto industriale e quello alberghiero, scesi rispettivamente del 25% e dell’11%.