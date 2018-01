Investimenti esteri: i Paperoni italiani scelgono il sole di Spagna e Brasile

Nonostante l’epiteto col quale l’Italia è nota in tutto il mondo, ovvero “il bel paese”, i nostri connazionali scelgono di investire all’estero. In particolare, una ricerca condotta da LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it per il settore degli immobili di prestigio, ha evidenziato come i Paperon de’ Paperoni nostrani privilegino i luoghi caldi per le loro seconde case (ovviamente di lusso).

Osservando bene i numeri, si scopre che Spagna e Brasile sono i due Paesi con la più alta percentuale di italiani pronti a investire nel mattone, con un budget medio rispettivamente di 3,5 e 2,5 milioni di euro (e con un risparmio di circa un milione rispetto a chi sceglie di svernare negli Emirati Arabi).

Da Ibiza a Rio de Janeiro

Nello specifico, le località più ambite per quanto riguarda la Spagna sono la festaiola Ibiza, su cui si orienta circa un investitore ogni tre, Marbella e Port d’Andratx nella parte sudoccidentale dell’isola di Maiorca. Circa il 20% degli italiani che scelgono invece il Brasile privilegia Salvador, seguita da Florianopolis e Rio de Janeiro: terza, ma con investimenti che in genere superano i 6 milioni di euro.

La top ten dei Paesi più richiesti

Chi insegue il caldo, ma ha a disposizione un capitale inferiore, punta sugli altri otto Stati che completano questa speciale classifica. Dopo i sopracitati Spagna e Brasile, gli italiani che acquistano proprietà di lusso all’estero puntano su Repubblica Dominicana, al terzo posto con un budget medio di 1,8 milioni di euro, e Portogallo. Seguono a ruota la soleggiata Florida, Malta (meno esotica ma più vicina) e le affascinanti Barbados. Nona è la Grecia, che con le sue innumerevoli e splendide isole richiede investimenti leggermente inferiori: 900mila euro è la cifra che mediamente i nostri connazionali sono disposti a spendere per garantirsi un posto al sole. Beati loro! Infine, a chiudere la top ten troviamo una meta sempre più apprezzata anche dai viaggiatori low budget, ovvero il Sud Africa.