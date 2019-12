Investimenti immobiliari: i pensionati puntano sulle case vacanze

Comprano soprattutto trilocali, in molti casi come forma di investimento o per avere a disposizione un’abitazione per i periodi di vacanza: sono i pensionati, che nel primo semestre del 2019 hanno realizzato l’8,2% delle compravendite. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, tale percentuale non rileva grandi cambiamenti rispetto agli ultimi due anni: la novità si trova soprattutto nelle motivazioni che spingono cui gli over 65 a comprare un immobile.

Le ragioni dell’acquisto

Un’indagine del Gruppo Tecnocasa ha rilevato che la necessità di un immobile da utilizzare come abitazione principale rimane al primo posto tra le ragioni dei pensionati: questo avviene infatti nel 65,7% dei casi. Sono molti, però, anche quelli mossi dalla volontà di tentare un investimento immobiliare: si tratta del 24%, percentuale ridotta dello 0,7% rispetto ai dodici mesi precedenti. Il restante 10,3% sceglie di acquistare un immobile perché desidera possedere una casa per le vacanze: una tendenza in aumento rispetto al 2018, anche se di appena l’1%.

Mutuo o risparmi?

Un altro dato emerso dall’indagine è che, in fase di acquisto, i pensionati ricorrono principalmente ai propri risparmi: questa opzione riguarda l’88% delle compravendite, mentre solo il 12% si rivolge a un istituto di credito per richiedere un mutuo o un prestito.

Le preferenze dei compratori

Il 37,7% dei pensionati desidera aggiudicarsi un trilocale, mentre il 28,5% guarda con interesse ai bilocali. I quadrilocali sono un’opzione considerata solo nel 15,5% dei casi, mentre gli immobili di metratura più ampia sono ancora più in basso nelle preferenze degli over 65: ville, villette, rustici, case indipendenti e semindipendenti compongono l’11,4% degli acquisti.

Una tendenza che era già emersa durante i primi sei mesi del 2018 e che sembra dipendere proprio dal tipo di acquirenti: per la maggior parte, infatti, si tratta di coppie (64,7%), mentre la percentuale rimanente è da dividere tra single (19,7%), vedovi (13,4%) e separati o divorziati (2,2%).