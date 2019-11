Investimenti immobiliari: la nuda proprietà piace agli italiani

Stando a quanto rilevato dall’Istat, l’Italia è uno dei Paesi con l’età media più alta. La fascia di popolazione in età avanzata si caratterizza per esigenze specifiche: l’importo della pensione in alcuni casi non è sufficiente a garantire il medesimo tenore di vita tenuto nel corso degli anni lavorativi e, ancor meno, a far fronte a spese impreviste legate alla salute e all’avanzare degli anni.

Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, sono numerosi i proprietari di immobili che scelgono di ricorrere alla vendita della nuda proprietà, per far fronte a spese impreviste o avere una maggiore liquidità a disposizione.

Come funziona la nuda proprietà

Con questo termine si indica il valore di un immobile decurtato dall’usufrutto: in altre parole, la vendita della nuda proprietà comporta la cessione di una proprietà immobiliare a un’altra persona, mantenendo però per sé stessi il diritto di viverci per tutta la vita.

Il venditore incasserà tutto il capitale al momento della transazione, in modo da avere subito a disposizione un budget da impiegare per diversi progetti. Per chi acquista, il vantaggio risiede nel concludere la compravendita a un prezzo ribassato rispetto al valore dell’immobile, anche legato all’età dell’usufruttario.

Chi vende e chi compra

Come evidenziato dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel corso dei primi sei mesi di quest’anno, il 62% di chi ha deciso di vendere la nuda proprietà lo ha fatto proprio per avere a disposizione una somma aggiuntiva.

Considerando invece il punto di vista di chi acquista un immobile in nuda proprietà, i fattori determinanti sono due:

il 68% delle compravendite riguarda investimenti immobiliari a lungo termine ;

; il restante 32% è collegato ad esigenze abitative.

Per quanto riguarda la tipologia di immobile più ricercato, a farla da padrone è il trilocale, preferito nel 47,4% dei casi; a seguire bilocali (22,8%) e in terza posizione i quadrilocali (15,8%).