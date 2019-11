Investimenti immobiliari: meglio puntare su centro o periferia?

Hai appena deciso di investire nel settore immobiliare i risparmi che hai messo da parte, ma sei incerto su quale zona della città sia la migliore per impegnare il tuo budget? Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, prima di scegliere se comprare un appartamento in pieno centro o puntare su una casa di periferia, le variabili da considerare sono diverse. Vediamo quali sono i fattori da tenere bene a mente se si intende avviare un’operazione di questo tipo.

Dividere il budget

Da dove partire se non da una valutazione del budget disponibile? Se questo è inferiore ai 100 mila euro e si preferisce non accendere un mutuo, l’opzione più conveniente e accessibile sarà un immobile in zona periferica. Una regola che vale soprattutto per le grandi città metropolitane, come Roma o Milano. Se invece si ha a diposizione una somma più alta si potrà puntare su un appartamento nel centro storico o, in alternativa, pensare di scorporare il budget comprando due abitazioni più piccole in zone diverse. Scegliendo di diversificare il portafoglio si ridurranno i rischi, che sarebbero più alti impegnando tutte le risorse in un’unica direzione.

Rendimento e rivalutazione

Chi sceglierà di acquistare una casa in periferia, dove i prezzi sono più bassi, avrà un notevole risparmio iniziale e potrà ottenere un rendimento immediato fino al 10% lordo annuo. Crescerà però anche la possibilità di sfitto e, allo stesso tempo, scenderà la prospettiva di una rivalutazione nel corso degli anni. Chi opterà per un investimento in centro dovrà invece mettere in conto un impegno economico maggiore, ancor più grande se si tratta di un edificio di pregio, che non garantisce più del 4% lordo di rendimento all’anno. In questo caso è più frequente, però, una rivalutazione dell’immobile nel tempo.

A Roma, ad esempio, per comprare casa nel centro storico servono circa 400 mila euro: il rendimento lordo va dal 4,5% in Piazza del Popolo al 3,4% a Campo dei Fiori. A Milano, invece, i quartieri ideali sono quelli residenziali in rapida ripresa come piazza Wagner o Porta Romana, dove il rendimento supera anche il 5%.

L’affitto che ripaga il mutuo

La diminuzione dei tassi dei mutui e l’aumento dei rendimenti da canoni, infine, aprono la strada a un’ulteriore possibilità: richiedere un mutuo per comprare l’immobile e pagarlo con gli introiti dell’affitto. Un’opzione che diventa fattibile solo quando si ha la certezza di non avere mai l’appartamento sfitto e di incontrare inquilini affidabili e sempre puntuali nei pagamenti.