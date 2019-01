L’ufficio del futuro? È green, smart e ricco di comfort

Ristoranti gourmet, musei, stanze per yoga e pilates. Come rivelato da un recente articolo di Immobiliare.it, sempre più aziende scelgono di rendere i propri uffici smart ed eco-friendly. Non mancano, ovviamente, le postazioni per le attività quotidiane, ma con una maggiore attenzione per il benessere dei dipendenti. Negli headquarters di molte grandi società sono stati ideati spazi all’aperto o addirittura orti per consentire a chi lavora di passeggiare per qualche minuto nel verde.

A Torino, ad esempio, la nuova sede di Lavazza ha fatto rinascere un intero quartiere nel rispetto dell’ambiente: ne è una conferma la certificazione di sostenibilità “Leed Platinum” conseguita dall’edificio che, tra le altre cose, comprende un museo interattivo e un ristorante di qualità. A Milano il nuovo headquarters di Amazon in zona Porta Nuova è stato improntato ai temi “green”, come testimoniano la facciata a vetri, che permette di sfruttare la luce naturale per illuminare gli interni, i punti di ricarica per le auto elettriche e i 200 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sul tetto.

Nella nuova sede di Cbre in Piazza Affari gli smartphone si ricaricano pedalando alla cyclette, sfruttando l’energia prodotta facendo attività fisica. Per i dipendenti sono presenti spazi riunioni sul terrazzo e un bar che sposa la filosofia dell’healthy food.

E presto arriverà anche il Nido verticale, la torre sostenibile di UnipolSai: sostenibilità e bellezza per un grattacielo costruito utilizzando legno, metallo e vetro, che conterrà anche dei piccoli giardini d’inverno. Il tutto con grande attenzione all’efficienza energetica: lo scheletro dell’edificio sarà composto da una doppia parete che isolerà dal freddo nella stagione invernale e proteggerà dal calore eccessivo in estate. Il consumo di risorse della torre sarà ridotto al minimo grazie ai pannelli solari installati in punti strategici e ai sistemi di raccolta dell’acqua piovana integrati in elementi di design, come la vela a specchio sopra l’ingresso.