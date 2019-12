La casa dei sogni? È sempre più connessa e smart

La tecnologia in casa e il mercato della domotica attraggono sempre di più gli europei. Come rilevato da un recente articolo di Immobiliare.it, è in crescita la percentuale di famiglie affascinate dall’idea di vivere in abitazioni smart.

Spazio alla tecnologia

A mettere in luce questa tendenza è lo studio Smart Home League, curato da Alliance e condotto su un campione di 6.000 cittadini europei. Il 66% degli intervistati si è detto stanco di affrontare le faccende domestiche quotidiane: non solo quelle che richiedono tempo e attenzione, come passare l’aspirapolvere, ma anche quelle poco impegnative come accendere o spengere la luce.

Un mercato in evoluzione

Nonostante ben i due terzi del campione affermino di essere affascinati dall’idea di vivere in una casa più smart, al momento il 71% degli intervistati non utilizza nessun dispositivo. Il 37%, però, dichiara di avere in programma almeno un acquisto nel corso dei prossimi dodici mesi. Si tratta di un dato importante, che apre la strada a una riflessione per i produttori di strumenti domotici: analizzando in maniera accurata le esigenze delle famiglie sarà possibile mettere a punto soluzioni sempre più profilate, in grado di rispondere alle nuove e specifiche richieste dei consumatori.