La casa ecologica si riscalda con la facciata termoattiva

Niente più caldaia, né riscaldamento a pavimento. Per mantenere una buona temperatura in casa sia durante i mesi invernali sia in quelli estivi e, allo stesso tempo, rispettare l’ambiente, l’ultima tecnologia disponibile sul mercato è la facciata termoattiva. Come rilevato da un articolo di Immobiliare.it, si tratta di una scelta green, innovativa e che permette un notevole risparmio.

Un meccanismo ecosostenibile

Sono le pareti a trasmettere calore o a raffrescare, a seconda della stagione. Questa nuova tecnologia trasforma i muri in strutture capaci di accumulare in modo naturare le diverse temperature e di restituirle agli ambienti interni. L’impianto, brevettato dallo Studio DBM di Sesto San Giovanni, è già stato testato su un immobile pilota e presto verrà messo a disposizione di alcuni edifici pubblici: gli obiettivi sono la riqualificazione energetica e il miglioramento delle performance per quanto riguarda i consumi.

Ma come può un muro fungere da termoconvettore? Grazie all’azione combinata di una serie di elementi:

il termointonaco , che mantiene la temperatura costante tra i 25 e i 30 gradi evitando dispersioni;

, che mantiene la temperatura costante tra i 25 e i 30 gradi evitando dispersioni; una serie di serpentine in cui scorre acqua calda o fredda , come accade anche per il riscaldamento a pavimento ;

, come accade anche per il ; uno strato isolante , che ricopre l’intero edificio;

, che ricopre l’intero edificio; un impianto solare termico e strumenti di ultima generazione, che tengono monitorata la temperatura interna e quella esterna e rendono il meccanismo completamente ecosostenibile.

Più spesa iniziale, ma maggiore risparmio

Mettendo a confronto la facciata termoattiva con un impianto classico, va detto che la spesa iniziale può anche raddoppiare: si parla di circa 120 euro al metro quadro, ai quali devono essere aggiunti i costi dell’impianto solare, che variano rispetto all’immobile. L’investimento però ha un tempo di ritorno stimato in circa 6-7 anni, la metà rispetto alle coperture tradizionali per le quali si rientra dalle spese solo dopo 13 anni.

Se si sta pensando di adottare in futuro un sistema di questo tipo, è però necessario fare alcune considerazioni analizzando le pareti della propria abitazione. La facciata termoattiva non è adatta a tutte le strutture: sono ideali le pareti in cemento, un po’ meno quelle in mattone; le cose si fanno ancora più complicate, infine, quando si parla di facciate in legno o di palazzi storici.