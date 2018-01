La casa ideale? Luminosa e in una zona comoda

Il momento della ricerca di una casa è davvero stressante come ci immaginiamo? Ci si può innamorare a prima vista di un appartamento? Ma, soprattutto, esistono delle caratteristiche in grado di fare scattare la scintilla in tutti i potenziali acquirenti? Da una recente ricerca di Immobiliare.it, le risposte sembrano essere, rispettivamente: no, sì, sì. Vediamole nel dettaglio.

Romantici ma non troppo

Oltre il 45% degli intervistati ha ammesso di essersi lasciato influenzare dall’emotività nel momento dell’acquisto, ma solo dopo un’attenta analisi economica. In altre parole, se il rapporto metratura e costo si rivela vantaggioso, allora scatta la domanda successiva: sento davvero “mia” questa casa? Solo il 7,5% del campione ha invece dichiarato di avere seguito l’istinto più che la ragione. E tra questi irriducibili romanticoni, gli uomini sono leggermente di più delle donne (7,7% contro 6%).

Le caratteristiche fondamentali

Quando si è trattato di indicare gli elementi che hanno fatto propendere per il sì, il consenso è stato unanime e indipendente dal sesso: circa il 50% degli intervistati ha indicato la luminosità degli interni al primo posto, seguita dalla comodità del quartiere in cui si trova l’abitazione (anche in virtù della vicinanza con i propri punti di riferimento, apprezzata dal 42,6% del campione). Al quarto posto della classifica troviamo poi un terrazzo o almeno un balconcino, mentre la quinta posizione è occupata da caratteristiche diverse a seconda che l’intervistato appartenesse o meno al gentil sesso: eleganza e pulizia dello stabile contro ampia possibilità di parcheggio.

Che ne pensi, mamma?

Malgrado le probabili divergenze d’opinione, ben il 62,4% degli intervistati ha dichiarato che, nel caso di acquisto in coppia, entrambi i partner devono essere coinvolti nella selezione e assumersi la responsabilità della scelta. Meno di uno su dieci ritiene invece che, sebbene le valutazioni siano un affare di coppia, la scelta finale spetti a uno solo dei due. Sono molti di più, al contrario, i giovani che amano includere anche altre persone in questa delicata fase. E chi meglio di mamma e papà? Se al Nord la percentuale di chi chiede consiglio ai genitori è solo il 16%, al Centro sale al 19,4% e al Sud supera il 21%.