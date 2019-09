Locazioni commerciali: cedolare secca possibile anche con canone variabile

Una recente nota dell’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in materia di regime agevolato per la locazione di immobili non residenziali: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, la cedolare secca per gli affitti commerciali è possibile anche in caso di canone variabile.

L’applicazione della cedolare secca per l’affitto di negozi, uffici e altri immobili di categoria catastale C/1 è stata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio, in vigore fino al 31 dicembre 2019. L’opzione si basa sulle regole stabilite dal Decreto n.23 del 2011 in materia di tassazione sostitutiva Irpef. La scelta di tale opzione determina, come avviene per gli immobili a uso abitativo, la rinuncia all’aggiornamento del canone, compresa la variazione accertata dall’ISTAT.

Il chiarimento relativo al canone variabile ha fatto seguito alla richiesta di un contribuente, che si stava apprestando a mettere in affitto un immobile commerciale attraverso la stipula di un contratto costituito da due diverse quote: una parte fissa annuale e una parte variabile, calcolata in base ai guadagni della società. Nonostante la presenza di quest’ultima, dunque, l’Agenzia ha confermato la possibilità di accedere al regime agevolato al 21%.