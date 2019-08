Londra: piccoli negozi in difficoltà, shopping center in aumento

Due chilometri percorsi ogni giorno da migliaia di persone: Oxford Street è una delle vie più famose del Regno Unito, meta sognata da tutti coloro che amano lo shopping. Eppure, come riporta una news di Immobiliare.it, negli ultimi mesi la crisi del retail a Londra sta portando alla chiusura di molti piccoli negozi storici. Tra le cause non vi è solo la Brexit, ma anche il boom dell’e-commerce e dei centri commerciali di nuova concezione.

I negozi storici chiudono i battenti

Tra le piccole attività che recentemente sono state costrette a chiudere ci sono His Master’s Voice, che dal 1921 rappresentava un punto di riferimento per gli amanti della musica, ma anche grandi magazzini come Debenham’s, House of Fraser e John Lewis. Persino il segmento lusso, in genere più “resistente” di fronte alla crisi economica, non vive il suo momento migliore: anche nel ricco quartiere di Kensington, una delle zone più prestigiose e ambite della City, aumentano infatti le saracinesche abbassate.

Si punta sugli shopping district in periferia

Tra le ragioni di questa escalation di chiusure non vi sarebbe solo la Brexit, ma anche e soprattutto un nuovo modo di approcciarsi allo shopping da parte dei clienti: sempre più spesso, infatti, viene preferita la pratica dell’acquisto online sui numerosi portali e-commerce. I tradizionali grandi magazzini, inoltre, non reggono il confronto con gli shopping center più innovativi, che uniscono l’intrattenimento al retail diventando veri e propri spazi di aggregazione sociale. A confermare questa tendenza è il mega mall Westfield, situato in una zona semiperiferica di Londra, che attira ogni giorno un gran numero di giovani.

Conseguenze rischiose

Nel corso della storia si sono già verificate improvvise trasformazioni a livello urbanistico, con quartieri che hanno drasticamente mutato la propria identità o visto tramontare la propria fortuna. Tuttavia, ciò che sembra preoccupare gli esperti sono le ricadute che la crisi dei negozi avrà sul mercato immobiliare e non solo: questo perché molti degli edifici sfitti a Oxford Street e dintorni sono di proprietà di fondi immobiliari, che gestiscono anche il denaro dei fondi pensioni dei cittadini del Regno Unito.