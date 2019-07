Mutui: a giugno 2019 le rate sono scese ai minimi storici

Nonostante le previsioni, secondo le quali nel corso di quest’anno i tassi di interesse sarebbero andati incontro a una risalita, prosegue il momento positivo per chi decide di richiedere un finanziamento per acquistare casa. Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, nel mese di giugno 2019 le rate dei mutui hanno registrato i valori più bassi di sempre.

La Bce rassicura i mercati

Le condizioni favorevoli per chi decide di stipulare un mutuo sono in parte legate a quanto recentemente dichiarato da Mario Draghi, presidente uscente della Banca centrale europea. In caso di necessità, la Bce sarebbe pronta a varare un taglio dei tassi e a lanciare un nuovo quantitative easing. Anche grazie a un calo di rendimento del Bund tedesco, a giugno l’indice Eurirs ha raggiunto i minimi storici portando il costo medio dei mutui a tasso fisso all’1,68%. Quanto all’Euribor, da cui dipendono le rate del mutuo a tasso variabile, le notizie sono altrettanto positive: a giugno l’indice è sceso allo 0,39%, il livello più basso di sempre.

In calo le erogazioni

Se questi numeri non vi dicono un granché, proviamo ad analizzarli da un’altra prospettiva. Chi stipula oggi un mutuo ventennale da 130 mila euro può risparmiare 300 euro all’anno rispetto a chi l’ha sottoscritto a gennaio. Inoltre, entro la fine del 2019 anche le rate dei mutui a tasso variabile dovrebbero diminuire di circa 7-10 euro al mese (sempre ipotizzando un importo di 130 mila euro). E qualora la Bce abbassasse il tasso sui depositi di 20 punti anziché di 10, il risparmio per gli italiani raddoppierebbe. Tuttavia, proprio nel momento storico in cui sarebbe più conveniente chiedere un prestito alle banche, le domande di nuovi mutui e, di conseguenza, le erogazioni sono diminuite del 6% su base annua.