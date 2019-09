Mutui e surroghe: nel 2019 domande in calo dell’11,6%

Fase di contrazione per il mercato dei mutui casa, nonostante le condizioni in apparenza favorevoli legate al calo dei tassi di interesse. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, infatti, in Italia le richieste di mutui sono diminuite dell’11,6% nel corso del 2019.

Prezzi vantaggiosi ma poca domanda

Contrariamente a uno dei principi che regolano il mercato, le domande di mutuo non aumentano sebbene l’offerta sia molto vantaggiosa. I tassi medi viaggiano intorno all’1,79% sul fisso e allo 0,88% sul variabile, con punte che possono arrivare rispettivamente anche all’1% e allo 0,33%. Numeri inimmaginabili fino a poco tempo fa, che dimostrano la disponibilità da parte delle banche a erogare prestiti. Eppure, dall’inizio del 2019 si registra una diminuzione nella richiesta sia di mutui finalizzati all’acquisto che di surroghe.

Le possibili cause

Analizzando questo rallentamento, gli esperti evidenziano tre fattori principali. In primo luogo il calo di surroghe e sostituzioni, che hanno vivacizzato il mercato dei prestiti fra il 2014 e il 2018 e che adesso attraversano una fase di calo fisiologico.

A questo si aggiunge un atteggiamento di prudenza da parte delle famiglie italiane, che preferiscono rimandare un impegno di investimento così importante, come spiega Simone Capecchi, Executive director di Crif. Il costante aumento dei canoni di locazione (+3,3% su base annua secondo uno studio della Banca d’Italia basato sui dati di Immobiliare.it) sembra confermare questa teoria.

Infine, un altro elemento che rende meno appetibile l’idea di accendere un mutuo è legato ai salari: oggi in Italia si guadagna meno di 10 anni fa, come evidenziato dall’istituto dei sindacati europei Etuc; allo stesso tempo, l’inflazione, anche se bassa, è cresciuta più della retribuzione annuale lorda.