Mutuo agevolato per la prima abitazione: come funziona Plafond Casa

Plafond Casa: questo il nome del fondo nato dalla convenzione tra Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, che si pone l’obiettivo di garantire l’accesso a mutui e prestiti a tasso agevolato per comprare o ristrutturare la prima casa. Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, possono usufruire di tale agevolazione le persone o le famiglie che rientrino in determinati requisiti. Vediamo insieme come funziona e chi può presentare la richiesta.

A chi è rivolto e come funziona

Questi speciali tipi di mutuo sono riservati a giovani coppie, famiglie numerose e nuclei familiari con un disabile a carico. Attraverso il fondo Plafond Casa possono essere richiesti fino a 250 mila euro per comprare un’abitazione e 100 mila euro per ristrutturare un immobile o aumentare la sua efficienza energetica. La cifra totale messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti è di 3 miliardi di euro: è prevista l’erogazione di finanziamenti fino al loro esaurimento. Le due opzioni possono essere ottenute anche in contemporanea e la durata del mutuo varia in base ai tipi di intervento: da un minimo di 10 anni, in caso di semplici operazioni di rinnovo, a un massimo di 30 anni se si intende acquistare un’abitazione.

La procedura per richiedere l’accesso al Plafond Casa non è diversa da quella per l’erogazione di un mutuo ordinario: sarà sufficiente recarsi allo sportello di uno degli istituti di credito convenzionati muniti di tutta la documentazione necessaria, compresa la certificazione dello stato di famiglia.