Non solo domotica: la casa smart incontra il design

I numeri parlano chiaro: come evidenzia un articolo pubblicato sul blog di Immobiliare.it, il mercato mondiale dei dispositivi intelligenti per la casa nel 2018 è cresciuto del 31% e raggiungerà cifre da record entro il 2022 (qualcosa come 1,26 miliardi di oggetti smart, per intenderci). Del resto, questi oggetti stanno diventando sempre più facili da usare, efficienti e al tempo stesso abbordabili dal punto di vista economico. E in Italia? L’andamento stesso del mercato immobiliare conferma il trend: le case smart, cioè dotate di prodotti connessi tramite Wi-Fi, Bluetooth o simili per il controllo e l’ottimizzazione di funzioni quali la temperatura, l’illuminazione e la sicurezza, si vendono meglio e prima.

Smart living sì, ma senza rinunciare al design

La casa del futuro, quindi, deve essere tecnologica e di conseguenza sostenibile, con dispense intelligenti che controllano (e ordinano!) ciò che manca, vasche da bagno che si preparano da sole e termostati in grado di impostare autonomamente la temperatura. E, a proposito di riscaldamento smart, non sarà un caso se aziende come Amazon stanno investendo grosse cifre proprio in questo settore. Ma la domotica da sola non basta, almeno secondo gli italiani, che mostrano sempre maggiore interesse anche per il design. Ecco perché nel nostro Paese si stanno moltiplicando gli appuntamenti in cui si mostrano le ultime tendenze nel campo della tecnologia e in quello dell’arredamento, specie per quanto riguarda la zona bagno e la cucina: sono queste infatti le aree della casa che più spesso subiscono interventi di restyling.