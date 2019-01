Regno Unito: ecco il mutuo green per una casa sostenibile

Novità in vista nel mercato immobiliare del Regno Unito. Come riporta un recente articolo di Immobiliare.it, il cosiddetto mutuo green sarà disponibile entro la metà del 2019: questa nuova tipologia di finanziamento ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica degli immobili.

Si tratta di una grande innovazione in materia di finanziamento, che ha già ricevuto la certificazione ufficiale da parte dell’Unione Europea, sempre più impegnata nel campo della sostenibilità. Un provvedimento necessario, specialmente se si prendono in considerazione i numeri: sono circa 250 milioni le case che avrebbero bisogno di lavori di ristrutturazione per raggiungere gli standard delineati dall’UE.

A metà strada tra mutuo e prestito

Questi speciali prodotti, nati dal recente accordo tra BNP Paribas Personal Finance e E.ON, si pongono come principale obiettivo quello di sostenere tutti coloro che intendono migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. Nei fatti questa soluzione ibrida di finanziamento, a metà strada tra un tradizionale mutuo e un classico prodotto di prestito, è destinata sia a chi intende acquistare un immobile, sia a chi vuole rinegoziare il prodotto di credito che ha già in attivo.

Il funzionamento dei mutui green è piuttosto semplice: il cliente stipulerà un contratto di mutuo con un istituto bancario retail e BNP Personal Finance subentrerà a questo, concedendo una somma aggiuntiva sotto forma di prestito per dare la possibilità al richiedente di portare a termine opere di miglioramento in termini energetici del proprio immobile. Appurato il reale compimento di tali lavori, la banca apporterà uno sconto sulle mensilità dovute a seconda del piano di ammortamento previsto.