Residenziale: gli esperti prevedono un cambio di marcia per il 2021

Il mercato immobiliare italiano invia segnali positivi nei primi mesi del 2019, in particolare per quanto riguarda le compravendite di abitazioni. Come riportato da un articolo di Immobiliare.it, tuttavia, gli esperti ritengono che l’anno della svolta per il comparto residenziale sarà il 2021, quando si andrà incontro a un vero e proprio cambio di marcia.

Come si evolve il mercato

Nel corso del 2018 le compravendite di immobili a uso abitativo avevano raggiunto le 580 mila unità: le previsioni per quest’anno parlano di un ulteriore aumento, con le transazioni che potrebbero superare quota 600 mila entro la fine del 2019. Un trend positivo, dunque, ma non quanto quello atteso per il prossimo triennio: secondo un’analisi realizzata dalla società di consulenza Yard e dal centro ricerca Rur, infatti, l’anno della vera ripresa sarà il 2021.

Le previsioni per il prossimo triennio

Tra i tecnici e gli operatori intervistati, il 49% ritiene che nel prossimo triennio si assisterà a un incremento delle compravendite, in particolare degli immobili di nuova costruzione. Una percentuale considerevole, tenendo conto del fatto che nel 2017 a stimare la crescita di questo segmento era stato il 24% degli esperti.

Continua a farsi attendere, invece, una ripresa dei prezzi: solo il 20% degli intervistati ritiene che questa possa avvenire già nel corso di quest’anno, mentre il 50% si dichiara ottimista per lo scenario dei prossimi tre anni. Su base triennale è atteso un leggero incremento delle cifre richieste per l’acquisto di abitazioni, soprattutto nelle zone centrali delle città italiane, che però si accompagnerà a una riduzione per gli immobili in aree periferiche.