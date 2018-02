Residenziale: il mercato immobiliare italiano si conferma stabile

Stando ai dati messi in luce da un recente Osservatorio curato da Immobiliare.it, il mercato residenziale italiano ha chiuso il 2017 con una sostanziale stabilità a livello generale rispetto ai prezzi degli immobili in vendita. Stiamo parlando di 1.898 euro al metro quadro a livello nazionale, con una variazione su base annua pari al -0,5%.

Entrando maggiormente nel dettaglio però il quadro che emerge risulta essere particolarmente disomogeneo: se da un lato nei grandi centri e nei principali capoluoghi l’andamento del comparto si mantiene in linea con i passati valori, la situazione risulta essere ben diversa nei piccoli comuni che stanno ancora scontando gli effetti della crisi.

Crescono le aspettative per le metropoli nel 2018

Analizzando la domanda di immobili nelle tre grandi metropoli del nostro paese (Milano, Roma e Napoli) si denota un 2017 dai risultati molto incoraggianti, che si è chiuso con un trend di crescita della domanda pari al +8,7% rispetto al precedente anno. Secondo le stime fatte da Immobiliare.it questa dinamica positiva proseguirà a buon ritmo per tutto il 2018, arrivando a sfiorare il +10%.

Bene anche le grandi città

La domanda di abitazioni in Italia, a livello generale, ha subito un incremento del +5,8% in un anno che, secondo le previsioni, raggiungerà il +7% nel 2018. Su questo fronte è doveroso però sottolineare una distinzione per ciò che riguarda i prezzi: se da un lato città come Firenze e Bologna si sono contraddistinte per risultati favorevoli con valori medi in aumento (rispettivamente del +2,8% e del +3,8%), dall’altro ci sono capoluoghi come Torino, Bari e Palermo che invece hanno chiuso il 2017 con una riduzione dei costi degli immobili piuttosto sensibile.